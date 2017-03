Lyon: un bâtonnat à deux têtes

Maître Farid HAMEL a été élu Bâtonnier en binôme avec Maître Pierre GAMBAZZI à la fonction de Vice-Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Lyon ce jeudi



Leurs mandats débuteront le 1er janvier 2018 pour deux années.



Le Barreau de Lyon étant le 2ème barreau français, les fonctions de Bâtonnier sont extrêmement lourdes, c’est la raison pour laquelle Maître Farid HAMEL a tenu à être assisté par Maître Pierre GAMBAZZI



Laurence JUNOD-FANGET, actuellement Bâtonnière du Barreau de Lyon, achèvera son mandat le 31 décembre 2017.



Après ses études à la Faculté de Droit de LYON 3, Maître Farid HAMEL a prêté serment en qualité d’avocat en 1982.



Il a débuté comme collaborateur au cabinet de Rolland VERNIAU avec lequel il s’est associé en compagnie d’Henri PARADO en 1985.



Avocat depuis 35 ans, Maître Farid HAMEL exerce une activité essentiellement judiciaire dans le domaine du droit commercial tout en collaborant de façon constante avant même la fusion avocats / conseils juridiques avec des cabinets lyonnais et parisiens. Il est notamment médiateur en droit commercial.



Il s’est très rapidement impliqué dans la vie collective de l’Ordre des Avocats et a été élu membre du Conseil de l’Ordre en 1992 et réélu en 1995.



Sur le plan national, Maître Farid HAMEL est actuellement Vice-Président de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) et préside au sein de cette institution la Commission de Recours Amiable, il siège également dans les Commissions des Placements Financiers, Commission des Objectifs et Commission d’Aide Sociale.



Titulaire d'un diplôme d'études approfondies de droit des affaires obtenu à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Maître Pierre GAMBAZZI pratique lui, le droit des sociétés depuis 1983, d'abord en qualité de conseil juridique, puis à partir de 1992 lors de la fusion des professions, en qualité d'avocat, il exerce au sein du cabinet VILDEGAM dont il est associé.



Représentant des avocats inscrits auprès de son Barreau, le bâtonnier porte la voix de ses confrères et de la profession auprès des pouvoirs publics, des juridictions, des institutions et du grand public. I



l est également à la tête de l’Ordre des avocats et assure son administration.



Enfin, en garant de la déontologie professionnelle et de la discipline, le bâtonnier intervient au titre de conseil et d’arbitre. Il traite, entre autres, les réclamations entre clients et avocats du Barreau. Il prévient, apaise et résout les différends entre confrères. De plus, il nomme les avocats commis d’office. Il est autorité de poursuite en matière disciplinaire.



Le bâtonnier est élu pour deux années complètes au scrutin majoritaire par ses pairs. Il peut être assisté dans ses fonctions par un vice-bâtonnier auquel il délègue un certain nombre de missions.



Pendant la dernière année de mandat du bâtonnier, les avocats élisent le futur bâtonnier. Il a vocation à devenir bâtonnier pour le mandat à venir.