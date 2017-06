Lyon veut doubler les voies cyclables en double sens d'ici à 2020

Le nombre de voies cyclables en double sens à Lyon va doubler d'ici 2020, ont annoncé mardi la mairie et la métropole de Lyon qui viennent d'achever 34 km supplémentaires de ce type sur la presqu'île, entre Rhône et Saône, pour favoriser l'utilisation du vélo.



L'objectif de la ville est de passer à 181 km de voies cyclables à contresens de la circulation automobile d'ici trois ans, contre 90 km actuellement, financés par la métropole. Ce dispositif "permet d'éviter une des principales causes d'insécurité, l'ouverture de la portière d'un véhicule côté conducteur", expliquent les collectivités dans un communiqué commun.



Au total, Lyon compte actuellement 216 km de pistes cyclables, contre 152

en 2014, et a enregistré 26% de hausse d'utilisation du vélo en 2016.



La région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite également développer le réseau de pistes cyclables et va investir 40 millions d'euros en trois ans pour permettre la réalisation de 400 km de voies vertes.



"Les voies vertes sont un moyen efficace de faire face aux enjeux

climatiques et environnementaux", fait valoir la collectivité, qui souligne la

"vocation touristique et économique" du projet. Elle s'engage notamment à

débloquer des "points rouges", le long de la Loire, de l'Allier et le sud de

Lyon.



La région finance déjà par ailleurs la ViaRhôna, voie cyclable qui doit

relier le lac Léman à la Méditerranée d'ici à la fin 2020 sur plus de 800 km.

Environ un quart du parcours reste à aménager.





Avec AFP