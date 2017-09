PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



MARDI 12 septembre QUINTE +

BEAUMONT de LOMAGNE



Je donnais samedi le quinté avec le 5e à 107/1 !



1 CLEMENTA AM

Complètement déclassé

6 Charmante Fierté

Pour une belle réplique

13 Victoria du Viaduc

La meilleure des 25 m

10 Vainqueur d’Eté

La course visée !

8 Bora du Chatelet

Mon coup de cœur

7 BRENNUS SEVEN

Avec son bouclier...

2 SANNA VINT

La + rapide de tous...

9 ATHOS de MARLAU

Pour sa régularité