PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



MARDI 20 JUIN QUINTE + DIEPPE



7 RACE TO GLORY

COUP DE COEUR

1 GOLDEN CHOP

LE CHEVAL DE CLASSE

4 PAPILLE D’OR

UNE BASE SOLIDE

10 TITI LOUP

UN JEUNE LOUP

5 HE MOVES ME

LE PLUS REGULIER

2 BUCK’S BANK

Déclassé sur sa valeur 2016

13 BOB DE LA CHENEAU

Dans son jardin à Dieppe

11 CHINCO D’HERMERAIE

Si les favoris déçoivent



J’indiquais lundi le tiercé dans l’ordre (174,50) et le quarté (59,28) !