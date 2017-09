PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



MARDI 5 septembre QUINTE + NANCY



C’est la grande forme ! J’indiquais les tiercés de mercredi,jeudi, vendredi (dans l’ordre en 3 chevaux) !...Et quarté dans l’ordre vendredi en 5 chevaux ! Dimanche le quinté avec tuyau à 32/1 !! Déjà 411 euros dans notre tirelire de septembre !



Bilan de l’été : 4.000 euros de gains en suivant mes sélections en juillet et août !!



15 EMPIRE Hurricane

Mon coup de cœur

8 RAVEN RIDGE

Pour un coup de 2

6 THISVI

Sa dernière chance...

5 JASMIRALDA

Veut son tiercé !

4 POINT BLANK

Bon en province

12 SWISS MAN

Bonne ligne récente

16 VIVA LA VITA

Pour sa régularité

10 SHOW ME

Lyonnais ambitieux





Résultats



J’indiquais



Septembre :



Vendredi 1er : tiercé ordre en 3 chevaux (36,00), quarté ordre en 5 chevaux (136,24) ! Samedi 2 : tuyau 4e. Dimanche 3 : tiercé (24,20), quarté (106,86), quinté (107,80), tuyau 5e à 32/1 !!



Août :



960,67 euros de gains !



Juillet :



3.057 euros de gains.