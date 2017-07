PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



MERCREDI 12 JUILLET QUINTE +

MAISONS LAFFITTE



2.419 euros de gains depuis le début du mois !



7 FILS PRODIGUE

Mon coup de cœur

10 JUST WIN

Un pari « gagnant » !

2 CARAVAGIO

Préféré par Soumillon

3 OZEVILLE

Sérieux et régulier

4 RUBENS

Une « peinture »...

1 NICE TO SE YOU

Mon chouchou

12 MOONWALK STEP

Lignes intéressantes

5 THE GOLDEN BOY

La monte Pasquier





Résultats



J’indiquais



Juillet :



Samedi 1er : tiercé ordre (48,00), quarté ordre (309,00), tuyau 2e à 10/1. Dimanche 2 : tiercé (83,90). Lundi 3 : tiercé ordre (712,80) ! Tuyau 2e à 12/1 ! Mercredi 5 : tuyau 5e à 12/1. Vendredi 7 : tiercé ordre (666,50), quarté (101,92). Samedi 8 : tuyau 3e à 11/1 ! Mardi 11 : tiercé ordre (319 ,50), quarté (79,04), quinté (53,40).