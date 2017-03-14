PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT
MERCREDI 15 MARS
QUINTE+ LAVAL
12 BUGSY MALONE
3 CEDEA JOSSELYN
1 BELLINE D’URZY (MON COUP DE CŒUR)
4 OPITERGIUM
7 ORIONE SPIN
11 TROPIC DU HETRE
5 VIOLINE MOUROTAISE
10 ALPHA SALTOR
résultats :
j’indiquais mercredi le tiercé, quarté, tuyau 4e à 11/1. Jeudi : tiercé en 4 chevaux, tuyau 3e à 8/1. Vendredi tuyau 2e à 12/1 ! Dimanche : tiercé (58,20), quarté (118,56).
MERCREDI 15 MARS
QUINTE+ LAVAL
12 BUGSY MALONE
3 CEDEA JOSSELYN
1 BELLINE D’URZY (MON COUP DE CŒUR)
4 OPITERGIUM
7 ORIONE SPIN
11 TROPIC DU HETRE
5 VIOLINE MOUROTAISE
10 ALPHA SALTOR
résultats :
j’indiquais mercredi le tiercé, quarté, tuyau 4e à 11/1. Jeudi : tiercé en 4 chevaux, tuyau 3e à 8/1. Vendredi tuyau 2e à 12/1 ! Dimanche : tiercé (58,20), quarté (118,56).