PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



MERCREDI 16 AOUT QUINTE + ENGHIEN



4 quartés indiqués consécutivement et le quinté de vendredi en 5 chevaux ! Avec un coup de cœur à 38/1 et le gagnant de jeudi à 50/1 !!!



11 BIG HEADACHE

Mon coup de cœur

1 SPEED DELICIOUS

Redoutable avec JMB

6 AUCH

Dur pour la gagne

14 MIND YOUR FACE

Très belles lignes !

3 YANKEE’S PHOTO

En regain de forme

7 POWELL BI

Chuchoté

2 ARIUS du DOUET

Un Nivard spéculatif

5 PERFECT POWER

Gros coup de poker !