PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



MERCREDI 28 JUIN QUINTE + MAISONS LAFFITTE



7 MANGOUNI

Le + doué

6 VICTORIOUS CHAMP

Eternel Poulidor

4 IMMEDIATE

La possible révélation

11 MYLENAJONH

Mon coup de cœur

8 JOIN US

Retour du métronome

2 LORD RODERICK

En grande forme

12 MAHARAD

Récente victoire prometteuse

1 ROSS CASTLE

De la qualité et du plomb



J’indiquais lundi 19 juin le tiercé dans l’ordre (174,50) et le quarté (59,28) ! Mardi 20 juin : tiercé (54,90), quarté (173,16), quinté (133,80). Mercredi 21 : tiercé (71,70), quarté (59,25), tuyau 2e à 11/1 ! Jeudi 22 : tuyau 4e à 9/1. Vendredi 23 : mon tuyau gagne ! Dimanche 25 : tiercé ordre (35,50), quarté (11,44), tuyau 3e à 16/1 ! Mardi 27 : tuyau 3e à 16/1.