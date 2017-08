MONDIAUX DE BRIDGE 2017: L'ÉQUIPE DE FRANCE EN FINALE A LYON

Pour la première fois depuis 20 ans, l'équipe de France Open est en finale des championnats du monde.



À Lyon, les Bleus ont surclassé la Nouvelle-Zélande en demi-finale et viseront le titre en finale face aux USA.



Chez les jeunes, les Youngsters (U21) sont champions du monde et les Girls (U26) médaillées d'argent.



La dernière fois que l'équipe de France Open a disputé une finale des championnats du monde, c'était en 1997 et c'était déjà contre les USA.



Premiers de la phase qualificative, faciles vainqueurs des Chinois en quart de finale, les Bleus ont écoeuré les Néo-zélandais en demi-finale.



Alors qu'un match compte six segments, les All Blacks ont abandonné au terme du 4e, impuissants face à l'avance considérable prise par leurs adversaires (187-48).



Les Tricolores ont ainsi pu économiser de l'énergie en vue de la finale qui se jouera en 8 segments, de jeudi à samedi.



Ils affronteront des joueurs qu'ils connaissent par coeur pour les fréquenter à de nombreuses reprises sur les compétitions aux USA.





L'équipe de France des moins de 21 ans a été sacrée championne du monde ce mercredi après s'être imposée en finale face à la Chine (140 à 120).



Il s'agit de la deuxième couronne mondiale des Français dans la catégorie après celle remportée en 2008.



Les jeunes champions sont Luc Bellicaud, de Courbevoie (92), Arthur Boulin, de Louvigné (53), Théo Guillemin, de Paris, Mélic Dufrêne, de Cherbourg (50), Raphaël Basler, du Mans (72), et Maxence Fragola-Jarjaille, de Dardilly (69).



Les Girls sont vice-championnes du monde suite à leur défaite en finale face à la Chine (146-34). Elles remportent leur 4e médaille en 4 ans après leurs deux titres européens de 2013 et 2015 et leur victoire aux mondiaux 2014.



L'équipe de France Kids (U16) termine à la 4e place, défaite par la Chine lors de la finale pour la médaille de bronze (135 à 99).