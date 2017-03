Macron a ses Marcheuses à Lyon

Les proches d'Emmanuel Macron à Lyon annoncent la création du Collectif "Elles Marchent à Lyon et dans le Rhône" pour soutenir le Droit des femmes

et l’égalité des Femmes et des Hommes



Et le collectif rappelle quelques chiffres: seulement 14% de femmes maires, à peine plus de 20% de femmes parlementaires, seulement 30% de femmes au sein des conseils d’administration, des salaires féminins 23% plus faibles à poste égal, tous temps de travail confondus, 80% des tâches ménagères réalisées par les femmes, 1 femme tuée tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, 2 femmes sur 10 violées au cours de leur vie, 90% des femmes

victimes de harcèlement dans les transports …



A quelques mois des élections présidentielles "où tout est possible", le collectif annonce avoir dans ses rangs: Halima ABDALLAH, Françoise CARIOU, Lucie CHRISTMANN ROSSO, Marie-Laetitia ZANNETTACCI, Pascale PARENTHOUX, Valérie CONTAMIN et Yaël MAMAN.



"Engagées pour la plupart d’entre-elles pour la première fois en politique, elles sont En Marche ! Des personnalités, des parcours, des carrières, des choix de vie différents, mais toutes décidées à soutenir Emmanuel Macron dans la grande cause nationale qu’il souhaite mettre au coeur de l'action du quinquennat : l'égalité entre les femmes et les hommes, la transformation des mentalités et des comportements" selon le communiqué du collectif, qui annonce une première réunion publique ce mercredi 8 mars, avec retransmission en direct du discours du candidat, à La Guinguette « Côté Saône », 12 quai Maréchal Joffre, 69002 Lyon, à 19H00