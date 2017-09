Maëlys: le suspect a reconnu que la fillette était montée dans son véhicule (avocat)

Le suspect mis en examen et écroué dimanche dans l'affaire de la disparition de Maëlys, qui clame toujours son innocence, a reconnu toutefois que la fillette était montée à bord de son véhicule, où a été trouvée une trace d'ADN de l'enfant, selon son avocat.



Cette trace d'ADN de la fillette de 9 ans, disparue depuis une semaine en

Isère où elle participait à un mariage avec ses parents, a été relevée "sur un

élément de commande du tableau de bord" de la voiture, a précisé Me Bernard Méraud.



"Il y a une très infime possibilité pour que cela ne soit pas l'ADN" de Maëlys, a reconnu l'avocat. Cette unique trace, parmi de très nombreux prélèvements effectués, était "mélangée avec l'ADN de mon client" mais il ne faut pas écarter l'éventualité d'un "transfert d'ADN", a expliqué Me Méraud.



Autrement dit, la trace pourrait avoir été déposée par un tiers sur cet

élément de commande du tableau de bord, un endroit pas "très compatible" avec une présence éventuelle de Maëlys, a expliqué Me Méraud.



Son client, un homme de 34 ans mis en examen pour enlèvement et écroué

dimanche soir, nie toute implication dans la disparition mais a tenté

d'expliquer la présence de cette trace.



"Il a déclaré que la fillette était entrée dans le véhicule avec un petit garçon, sur la banquette arrière, pour voir si son chien (celui du suspect, ndlr) était dans le coffre", a poursuivi Me Méraud.



L'avocat a également relevé que le véhicule de son client, stationné à

proximité de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin où se déroulait le

mariage le week-end dernier, était toutes fenêtres ouvertes, ce qui a pu

permettre à des enfants d'y monter.



"Il faut se garder de toutes certitudes", a encore dit Me Méraud, en soulignant que son client "continue de nier totalement" toute implication dans

la disparition de Maëlys.