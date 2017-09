Maëlys: les parents de la fillette se constituent partie civile

Les parents de Maëlys, disparue depuis neuf jours en Isère, ont annoncé mardi qu'ils se constituaient partie civile, en démentant que le père de la fillette ait eu le moindre lien avec le suspect mis en examen dans cette affaire.



"Dans le cadre de l'information judicaire actuellement en cours du chef d'enlèvement et séquestration ou détention arbitraire de mineur de quinze ans, les deux parents de Maëlys se constituent partie civile devant le Tribunal de grande instance de Grenoble", indique un communiqué publié par leur avocat, Me Fabien Rajon.



Maëlys a disparu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août à

Pont-de-Beauvoisin (Isère), où elle assistait à un mariage en compagnie de ses parents.



Un suspect a été écroué dimanche dans le cadre de cette affaire. Une

perquisition a lieu depuis mardi matin au domicile de ses parents, à Domessin (Savoie), situé non loin du lieu de la disparition.



Les parents soulignent également dans le communiqué "qu'aucun lien proche ou lointain n'a existé ou n'existe entre le père de Maëlys et l'actuel mis en examen écroué dans cette affaire".



Des informations avaient fait état de tels liens dans un premier temps.



Les parents annoncent enfin qu'ils "ne feront aucun commentaire dans la

presse, dans l'immédiat", en raison de "l'importance cruciale des

investigations en cours" et appellent "au respect du secret de l'instruction".









Avec AFP