Maëlys: reprise des recherches avec un escadron supplémentaire de gendarmes

Les recherches pour retrouver Maëlys, 9 ans, disparue dimanche lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère), ont repris ce mercredi avec le renfort d'un escadron de gendarmerie mobile afin de "passer la zone au peigne fin", ont indiqué les gendarmes.



"Les recherches ont repris vers 07H45: nous allons reconnaître la moindre

parcelle d'herbe, le moindre recoin de manière très fine, approfondie. Notre

idée, c'est de passer toute la zone au peigne fin jusqu'à ce que le soleil se

couche", ont-ils précisé à l'AFP.



Le dispositif de recherches s'est renforcé avec le soutien d'un escadron de gendarmerie mobile, soit une soixantaine de militaires supplémentaires.



Environ 150 personnes sont déployées aux alentours du lieu de la disparition

de la fillette, un ensemble de "zones accidentées et fortement boisées".



Les recherches avaient débuté dès le signalement de sa disparition,

dimanche à 04H00, mobilisant jusqu'à présent une centaine de gendarmes, dont des plongeurs, des spéléologues et des maîtres-chiens, ainsi qu'un

hélicoptère.



Mardi la procureure de la République de Bourgoin-Jallieu, Dietlind Baudoin,

qui a ouvert une enquête pour enlèvement, a assuré que "toutes les pistes" continuaient d'être explorées pour retrouver la petite fille, ajoutant que "la piste criminelle" n'était "plus écartée".



Jusqu'à présent, 140 personnes sur les 250 qui participaient au mariage,

mais aussi à deux autres fêtes dans la même commune, ont été entendues par les enquêteurs et les auditions doivent se poursuivre.





