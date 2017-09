Maëlys toujours introuvable et un suspect qui nie l'avoir enlevée

Deux semaines après la disparition

mystérieuse de Maëlys lors d'un mariage en Isère, la défense de l'ex-militaire suspecté de l'avoir enlevée ne convainc pas les enquêteurs mais la fillette de neuf ans demeure introuvable.



S'il reconnaît avoir été en contact avec l'enfant après son arrivée tardive

à la noce fêtée le 26 août à Pont-de-Beauvoisin, cet homme de 34 ans nie avoir été "acteur ou complice" de sa

disparition.



L'étau s'est resserré depuis la découverte dans sa voiture d'une trace

d'ADN appartenant à Maëlys, mêlé au sien, qui a conduit à le mettre en examen et à l'incarcérer dimanche dernier. Cet élément est venu s'ajouter à plusieurs éléments qui avaient conduit à l'interpeller.



Mais pour chacun d'eux, le suspect a une explication, relayée par son avocat.



Une défense qui n'a fait que renforcer les soupçons des gendarmes.



D'après l'ancien maître-chien engagé dans l'armée, la fillette serait montée lors de la soirée sur la banquette arrière de son Audi A3, en compagnie

d'un petit garçon blond, tandis qu'il fumait une cigarette.



Les deux enfants auraient voulu voir si ses chiens, dont il leur aurait parlé auparavant, étaient dans le coffre, avant de ressortir et de retourner dans la salle des fêtes.



De quoi justifier la trace ADN ? Les investigations, depuis, n'ont pas

permis de confirmer cette version parmi les enfants présents au mariage

pouvant correspondre au petit garçon.



"Mon client a déclaré qu'il y avait un enfant avec la petite fille quand ils sont montés dans sa voiture. Je crois avoir vu qu'il y avait au mariage un

petit enfant blond. Quand on dit qu'il n'existe pas, moi, je ne suis pas

convaincu", a déclaré samedi à l'AFP Me Bernard Méraud, avocat du suspect. "



Il a eu l'occasion d'être en contact avec Maëlys mais comme des dizaines de

personnes. On peut aussi être dans un cas de transfert d'ADN", a-t-il ajouté.



Les gendarmes s'interrogent aussi sur l'aller-retour d'une heure effectué

par le suspect, la nuit de la disparition, jusqu'au domicile de ses parents,

où il vit, pour changer son short tâché de vin rouge - tellement qu'il l'aurait jeté à la poubelle, selon ses dires.



Lors d'une journée de perquisition dans cette maison de Domessin en Savoie, voisine de Pont-de-Beauvoisin, les enquêteurs n'ont pas retrouvé le vêtement.



Ils ont cependant effectué de nombreux prélèvements en cours d'analyse. Les résultats s'annoncent déterminants pour la suite de l'affaire.



Les expertises portent notamment sur le matériel utilisé par le mis en cause pour nettoyer sa voiture, de près, dans les heures qui ont suivi la disparition, au motif qu'elle devait être vendue à un acquéreur - identifié.



Face à cet autre fait troublant, les investigations s'intéressent à l'emploi

du temps du suspect durant les jours qui ont précédé son arrestation, le 31

août.



D'autres zones d'ombre viennent fragiliser sa position. Comme ses griffures sur un bras et un genou, survenues selon ses dires en taillant des framboisiers quelques jours avant le mariage, alors qu'il n'aurait pas

l'habitude de jardiner.



Ces griffures ne peuvent en tout cas avoir été "causées par un ongle", soutient l'avocat.



Enfin, pourquoi avoir fait des mystères sur ses deux téléphones portables,

dont un aurait "dysfonctionné" cette nuit-là ?



Reste qu'en l'absence de corps et de scène de crime, les affaires de

disparition sont "les plus complexes à traiter", comme l'a souligné à l'AFP un

haut responsable policier au début de l'affaire.



Depuis deux semaines, la région a été passée au peigne fin et les recherches n'ont pas cessé.



L'inspection du Lac d'Aiguebelette, proche du domicile familial et où une

seule zone - celle où la famille possède un bateau - a été sondée, doit

s'approfondir ce dimanche, et les fouilles des gorges de Chailles se

poursuivre lundi.





Avec AFP