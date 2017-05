Maison de la Danse de Lyon: un programme 2017-2018 tourné vers l'étranger

Avec 18 pays représentés, du cirque colombien au kuchipudi indien en passant par des performances burkinabé ou tchèque, la programmation 2017-2018 de la Maison de la Danse à Lyon se veut toujours plus ouverte à d'autres imaginaires.



La saison s'ouvrira en septembre par "Moeder" de la troupe belge Peeping

Tom, explorant les liens inconscients des danseurs avec leur mère, avant le

retour de Philippe Decouflé pour une succession de pièces courtes.



L'automne verra la chorégraphe sud-coréenne Eun-Me Ahn jouer sur les

contrastes pour interroger la construction de l'identité, et les acrobates suédois du Cirkus Cirkor s'engager dans une ode à la libre circulation des hommes.



Au cours du "mois de la danse et du chant", des classiques, comme la

comédie musicale "Cabaret" reprise par une compagnie belge, côtoieront la danse traditionnelle indienne kuchipudi de Shantala Shivalingappa et la danse populaire de contestation sud-africaine pantsula, explorée par le chorégraphe Gregory Maqoma et le groupe Via Katlehong.



Autre temps fort, les différentes troupes accueillies dans le cadre de

l'année franco-colombienne: du tango, avec la compagnie l'Explose, du cirque

avec Circolombia et des danses traditionnelles des minorités d'Amérique du Sud du collectif Danza Region.



L'année 2018 débutera avec la venue des héritiers du chorégraphe

afro-américain Alvin Ailey, suivi du ballet classique La Belle au bois dormant par le Yacobson Ballet de Saint-Pétersbourg.



Le festival "Sens dessus dessous" en février-mars sera consacré aux

spectacles de femmes chorégraphes: la Franco-algérienne Nacera Belanza,

l'Irlandaise Oona Doherty, la Sud-africaine Robyn Orlin seront présentes, entre autres. La compagnie de la française Maguy Marin signera une pièce très politique.



La Maison de la Danse recevra pour la première fois la compagnie tchèque

VerTeDance, pour une performance originale où les sept danseurs alignés ont les pieds fixés au sol. Le chorégraphe burkinabé Salia Sanou proposera un spectacle inspiré de son travail effectué dans des camps de réfugiés.



La compagnie de la région lyonnaise Dyptik se produira également, autour

d'une pièce hip hop interrogeant la manipulation des peuples, et les danseurs du CNSM de Lyon feront redécouvrir William Forsythe et Stephen Delattre.



Un archipel autour du flamenco, en partenariat avec les Nuits de Fourvière, clôturera la saison, avec un solo créé sur mesure pour Stéphanie Fuster par le metteur en scène Aurélien Bory, le style très contemporain d'Eduardo Guerrero

et Maria Pages, seule et en duo avec le danseur virtuose Sidi Larbi Cherkaoui.







Avec AFP