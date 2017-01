Maison de retraite de Lyon: six personnes âgées parmi les 13 décédées de la grippe étaient vaccinées

Six personnes âgées parmi les treize décédées de la grippe depuis le 23 décembre dans une maison de retraite de Lyon étaient vaccinées, a indiqué dimanche à l'AFP le Dr Emilie Arabian, médecin coordonnateur chez Korian.



Six pensionnaires restaient par ailleurs hospitalisées dimanche.



"Quatre des personnes hospitalisées attendent leur retour, les deux autres restent à l'hôpital mais leur pronostic vital n'est pas engagé", a précisé le Dr Arabian, également référent pour les 30 Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) du groupe Korian de la région Auvergne-Rhône-Alpes, actuellement la zone plus touchée par l'épidémie de grippe.



Entre le 23 décembre et le 7 janvier, 72 résidents de l'établissement Korian Berthelot, qui accueille 110 personnes âgées "très dépendantes et polypathologiques", ont contracté la grippe.



Sur ce total, 13 personnes, d'une moyenne d'âge de 91,5 ans, sont mortes.



Selon le Dr Arabian, "46% des résidents ont été vaccinés contre la grippe. La vaccination a été interrompue quand l'épidémie est survenue dans l'établissement".



"Pour pouvoir être vacciné, il ne faut pas présenter de syndromes infectieux et accepter la vaccination, ce qui n'est pas le cas de tous les résidents", a expliqué le médecin coordonnateur.



Le ministère de la Santé avait indiqué à l'AFP samedi soir que le taux de vaccination au sein de l'établissement atteignait 38%, contre une moyenne nationale de 80%.



Pour le Dr Arabian, ce niveau n'est atteint qu'à la fin de la période vaccinale, qui s'étend d'octobre à fin janvier.





