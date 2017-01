Malade après l'usage de désherbants, un agriculteur débouté face à Monsanto

Un agriculteur, malade après avoir utilisé des désherbants, a été débouté par le tribunal de grande instance de Lyon face à Monsanto, faute de lien de causalité avec le seul produit fabriqué par le groupe américain.



La procédure engagée par Jean-Marie Desdions, 57 ans, dont le cancer s'est

déclaré en 2001, visait à faire reconnaître la responsabilité pour "défaut d'information sur la dangerosité d'un produit" de Monsanto, fabricant du Lasso, produit phytosanitaire à base notamment de monochlorobenzène et d'alachlore, interdit en France depuis 2007.



Le tribunal a considéré dans son jugement, rendu lundi, que l'usage du Lasso par l'exploitant agricole "est resté très ponctuel, alors que de très nombreux autres produits chimiques ont été utilisés simultanément".



"La preuve du lien de causalité entre l'usage de Lasso et le cancer

développé n'est pas rapportée eu égard à l'ancienneté de l'exposition

éventuelle, à son caractère ponctuel, et à la multiplicité des autres causes

possibles le concernant", ajoutent les juges.



"Je suis déçu car la maladie je l'ai", a déploré M. Desdions.



"J'ai utilisé toute ma vie des désherbants à base de chlorobenzène,

produits par Monsanto et par d'autres fabricants, mais l'invention de ce

produit a été faite par Monsanto dans les années 1960 et je pensais que le

tribunal pouvait reconnaître la responsabilité de l'initiateur", a confié l'agriculteur en région Centre, dont le cancer est reconnu par son

assurance comme maladie professionnelle.



Son avocat, Me François Lafforgue, a dit à l'AFP "regretter cette décision"

et "se réserver la possibilité de faire appel".



"Ce n'est pas le coup d'arrêt du combat des victimes de pesticides, dont on espère à terme obtenir l'indemnisation", a-t-il poursuivi.



Exprimant dans un communiqué sa "déception" après ce jugement,

l'association Phyto-Victimes "constate une fois de plus qu'il est difficile pour une victime de faire condamner un fabricant de produits phytosanitaires,

subissant ainsi une double peine : problèmes de santé et financiers".