Manchester: "consignes" données pour sécuriser événements culturels et sportifs en France (Collomb)

Des "consignes" ont été données aux

organisateurs d'événements culturels et sportifs, nombreux à l'approche de

l'été, pour assurer au mieux la sécurité du public, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, au lendemain de l'attentat de

Manchester qui a fait 22 morts.



Une circulaire sera envoyée en début d'après-midi aux préfets pour qu'ils

puissent assurer avec les organisateurs d'événements "la sécurité de celles et ceux qui viendront à ces manifestations", a indiqué le ministre dans une déclaration, au terme d'une réunion avec les responsables des services de sécurité et de renseignement. "Nos forces de sécurité sont mobilisées sur le

territoire", a-t-il ajouté.





Avec AFP