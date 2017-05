Manifestations "anticapitalistes" dans plusieurs villes: 300 manifestants aux Terreaux

Plusieurs manifestations "anticapitalistes", certaines émaillées d'incidents, ont eu lieu dimanche soir notamment à Paris, Nantes et Grenoble dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron à la

présidence de la République



A Lyon, environ 300 personnes se sont rassemblées dès l'annonce des

résultats pour un "troisième tour social".



"Antifascistes et anticapitalistes", "face à Macron et au capital, lutte sociale", "on prend les mêmes et on recommence, foutage de gueule" pouvait-on lire sur les pancartes

devant l'Hôtel de Ville.



"Macron démission", "Ni Le Pen, ni Macron", scandaient les manifestants, sans incident notable.



A Grenoble, 350 militants anarchistes et de l'ultra gauche se sont

rassemblés devant la préfecture.



Un "cortège sauvage" s'est ensuite engagé sur plus d'un kilomètre, avant d'être dispersé par des tirs de grenade, selon la police.





Avec AFP