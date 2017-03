Manu Chao au Printemps de Pérouges

Un concert de Manu Chao est toujours un évènement, et cette année il a choisi le Printemps de Pérouges pour entamer sa tournée en France qui ne comptera que quelques dates…



"L'artiste revient avec "La Ventura" une formation à quatre, tout en énergie et en sincérité pour distiller un son roots latino dont lui seul a le secret !" souligne l'organisation du Festival.



Pour Pérouges, ce sera l'occasion de lancer la série des concerts "grand format », sur le site du Polo Club de Saint-Vulbas.



Le site, plein air, peut accueillir jusqu’à 15 000 spectateurs par soir.



Le Festival pour sa 21ème édition mettra à l’honneur toutes les musiques !



Une vingtaine de dates, cette année encore: entre les "poids lourds" de la musique, les concerts intimistes ou les soirée dans les lieux insolites qui font parties de l'adn du festival.



De Natalie Dessay aux Vieilles Canailles, de l’Opéra en site industriel au Folk à la Ferme, de Olivia Ruiz aux jeunes chanteurs des Kid’s United.



"Le Printemps de Pérouges est désormais un évènement incontournable et fédérateur, le plus fréquenté du département de l’Ain, avec une politique économique à part, qui lui permet d'être toujours plus audacieux et ambitieux" martèle son organisatrice Marie Rigaud.