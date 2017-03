PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



MARDI 7 MARS QUINTE+ DEAUVILLE



15 MOKKA

10 MISTER SMART

6 ART OF ZAPPING

4 NEW FROSTY (MON COUP DE CŒUR)

9 STAR SUN

2 VEAKALTO

7 NEW OUTLOOK

12 C D’ARGENT