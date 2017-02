Marine Le Pen dévoile un chiffrage plus sommaire de son programme par rapport à 2012

Marine Le Pen, candidate Front national à la présidentielle, a dévoilé samedi un chiffrage sommaire de son projet présidentiel, en quatre pages contre huit plus précises en 2012.



"La priorité pour le quinquennat sera de retrouver la croissance (...) Le

PIB devrait progresser en volume de 2% dès 2018 jusqu'à 2,5% par an en fin de quinquennat" et l'inflation "atteindre 2,5% à compter de 2020", peut-on lire

sur ce document publié sur internet.



La présidente du FN, en quête de crédibilité pour la présidentielle, veut "rendre 40 milliards d'euros (...) par la baisse des impôts des ménages (20

milliards d'euros) et par des mesures pour leur pouvoir d'achat (20 milliards

d'euros)".



La baisse de l'impôt sur le revenu des trois premières tranches, la hausse

du plafond du quotient familial, le rétablissement de la demi-part pour les

veuves et veufs, la défiscalisation de la majoration des pensions pour les

parents de famille nombreuse "redonneront 11 milliards d'euros aux Français", est-il écrit.



"La baisse de l'impôt sur les sociétés pour les TPE-PME (taux à 24% au lieu

de 33%) leur redonnera 5,5 milliards d'euros" et le CICE "sera pérennisé,

fusionné avec l'ensemble des allègements de charges et conditionné au maintien de l'emploi", d'après ce document.



Le FN compte faire des économies sur la gestion de la Sécurité sociale, la

fraude sociale et l'évasion fiscale (notamment les profits détournés), l'Union

européenne, l'immigration, la réforme institutionnelle et la délinquance pour

"dégager près de 60 milliards d'euros en 5 ans", sans plus de détail.



En 2012, le FN espérait près de 41 milliards d'euros d'économies en cinq

ans sur le seul poste de l'immigration --un chiffrage contesté par les

économistes.



Le FN dénonce par ailleurs régulièrement les "7 milliards d'euros" annuels

"de contribution nette de la France au budget de l'UE", soit 35 milliards

d'euros d'économies potentielles en cinq ans.



Avec ces mesures et "une croissance économique retrouvée", le FN veut

"ramener à 1,3%" le déficit public en 2022 et "diminuer de près de 8 points

sur la durée du quinquennat la dette publique pour atteindre 89% du PIB".



En 2012, Marine Le Pen avait tenu une conférence de presse de deux heures,

abreuvant les journalistes de chiffres et de longues démonstrations

techniques, afin de crédibiliser le projet. Un document de huit pages de

tableaux, avec postes budgétaires détaillés, avait été divulgué dans la foulée.