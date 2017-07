Martial Passi condamné pour "prise illégale d'intérêt"

Le maire communiste de Givors Martial Passi a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Lyon à six mois de prison avec sursis, 10.000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité pour "prise illégale d'intérêt", a-t-on appris de source municipale.



L'édile était poursuivi d'avoir embauché sa soeur, Muriel Goux, comme directrice générale des services de la mairie en janvier 2015, selon un processus de recrutement contesté.



Mme Goux de son côté a été condamnée pour "recel de prise illégale d'intérêt" à quatre mois de prison avec sursis, 5.000 euros d'amende et 18 mois d'interdiction d'exercer dans la fonction publique.



Elle est donc contrainte de quitter immédiatement ses fonctions à la mairie de Givors.



La mairie a assuré que Martial Passi n'avait pas pour l'instant prévu de

démissionner et se réservait le droit de faire appel dans les dix jours.



Dans l'affirmative, la décision le concernant serait "suspensive".







Avec AFP