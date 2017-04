Massif du Mont-Blanc: un skieur de 24 ans se tue dans un couloir raide

Un skieur de 24 ans est mort jeudi après une chute de plusieurs centaines de mètres alors qu'il descendait un couloir de

l'Aiguille Verte, un des plus beaux sommets du massif du Mont-Blanc



C'est un randonneur évoluant dans le secteur qui a vu le skieur dévisser

dans le couloir Whymper, voie normale vers le sommet en alpinisme et que les amateurs de pente raide (50 degrés ici) descendent à ski, selon le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix.



Alerté, le PGHM est intervenu à 15H30 pour constater que le jeune homme

était mort et a ramené sa dépouille dans la vallée.





Avec AFP