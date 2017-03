Menotté et roué de coups dans son lycée par deux autres élèves

Deux lycéens d'un établissement d'Échirolles (Isère), près de Grenoble, étaient en garde vue lundi soir, soupçonnés d'avoir menotté et roué de coups un autre élève dans les vestiaires du gymnase.



Les policiers ont été prévenus par le proviseur, qui leur a expliqué qu'un

élève, âgé de 15 ans, venait d'être violenté par deux camarades.



La victime a été étranglée à l'aide d'une chasuble par un adolescent

pendant que l'autre lui plaçait des menottes aux poignets. Les deux, âgés de 15 et 16 ans, l'auraient aussi roué de coups de pied dans les vestiaires aprèsune séance de sport en fin de matinée.



La victime, qui porte des marques aux poignets et des traces de strangulation au cou, a indiqué aux policiers que ses agresseurs étaient dans sa classe.



Ils seront interpellés dans l'enceinte du lycée, après avoir eu le temps de

se débarrasser des menottes.



La mère de la victime va porter plainte





Avec AFP