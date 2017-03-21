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Lyon 1ère

Mercredi 22 mars Quinté + Agen

Mardi 21 Mars 2017

Mercredi 22 mars Quinté + Agen
PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT

MERCREDI 22 MARS QUINTE+ AGEN

17 BRISSAC
7 DIADORA B.R.
15 TRESOR WIC (MON COUP DE CŒUR)
14 UNIVERS DE MARZY
6 AZARO D’EVA
4 TENOR D’ESPIENS
8 GEISHA SUND
10 BON COPAIN

résultats :

j’indiquais Mercredi 15 : tiercé (13,00). Vendredi : tiercé. Dimanche : tiercé (48,10), tuyau 5e. Mardi : tiercé (40,30), tuyau 3e à 17/1 !




 
Gérald BOUCHON---un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro URGENCES 24H/24, 7J/7: 0950.21.90.20



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