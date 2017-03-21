Mercredi 22 mars Quinté + Agen

PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT
MERCREDI 22 MARS QUINTE+ AGEN
17 BRISSAC
7 DIADORA B.R.
15 TRESOR WIC (MON COUP DE CŒUR)
14 UNIVERS DE MARZY
6 AZARO D’EVA
4 TENOR D’ESPIENS
8 GEISHA SUND
10 BON COPAIN
résultats :
j’indiquais Mercredi 15 : tiercé (13,00). Vendredi : tiercé. Dimanche : tiercé (48,10), tuyau 5e. Mardi : tiercé (40,30), tuyau 3e à 17/1 !
MERCREDI 22 MARS QUINTE+ AGEN
17 BRISSAC
7 DIADORA B.R.
15 TRESOR WIC (MON COUP DE CŒUR)
14 UNIVERS DE MARZY
6 AZARO D’EVA
4 TENOR D’ESPIENS
8 GEISHA SUND
10 BON COPAIN
résultats :
j’indiquais Mercredi 15 : tiercé (13,00). Vendredi : tiercé. Dimanche : tiercé (48,10), tuyau 5e. Mardi : tiercé (40,30), tuyau 3e à 17/1 !