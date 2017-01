Météo: attention à la neige et au verglas à Lyon

Météo-France a émis un message d’alerte en prévision d’un risque de phénomènes glissants à caractère hivernal, pouvant être dangereux pour la circulation routière, cette nuit en Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement dans les départements de l'Ain, de l'Allier, de la Loire, du Puy-de-Dôme et du Rhône, placés en vigilance Orange.



Une perturbation peu active descend du nord et gagne l'ensemble de la région en cours de nuit. Elle donne de faibles précipitations en général, mais ces précipitations risquent d'être verglaçantes (pluie en surfusion) en plaine et à basse altitude sur le nord du Massif central (A71, A72, A89, A75 nord) ainsi qu’au nord d'ex-Rhône-Alpes : A6 au nord de Lyon, A40 entre Maçon et Bourg en Bresse.



En altitude, au-dessus de 800 mètres, l’air froid est moins présent, donc les pluies ne sont pas en surfusion, mais risquent tout de même de générer du verglas routier si les sols restent à température négative.



Plus au sud et à l’est, le radoucissement est moins marqué, et les précipitations - faibles - se feront généralement sous forme de neige.



On attend ainsi 1 à 5 cms sur les hauteurs de la Loire, de la Haute Loire et de l’est du Cantal, 1 à 3 cms à l’est d'ex-Rhône-Alpes (est de l’Ain, Isère, Savoies). Les intensités de chute étant faibles, ces chutes de neige ne sont pas préoccupantes.



Il convient cependant de rester vigilant car le risque de précipitations verglaçantes n'est pas exclu en fin de nuit sur l'agglomération de Lyon et de St Étienne.



Les précipitations cesseront progressivement en plaine en cours de matinée de dimanche, mais pourront perdurer sur les hauteurs.