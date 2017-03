Métropole créative : L’édition 2017 du Marché de la Mode Vintage est en route

Le Marché de la mode vintage est aujourd’hui l’un des événements français autour du vintage qui fédère le plus grand nombre de visiteurs et d’exposants en France.



Car Lyon fut véritablement une pionnière dans ce domaine ! Première ville française à proposer un rendez-vous « vintage » sous la forme d’un marché, elle sut dès l’origine y associer les tendances émergentes et des rendez-vous inédits et originaux qui font désormais son succès.



"C’est aujourd’hui un événement de portée internationale qui participe pleinement au positionnement de la métropole Lyonnaise comme territoire de mode et de création" souligne le Grand Lyon.



Pour David Kimelfeld, Vice-Président de la Métropole en charge du développement économique : « Nous sommes à Lyon très attachés à soutenir, valoriser les secteurs créatifs et innovants comme le design, la mode, l’image qui participent à la fois au développement économique de notre Métropole, mais qui donnent aussi à notre territoire un supplément d’âme nécessaire à sa vitalité, son attractivité et son dynamisme. Le Marché de la mode vintage est véritablement un atout pour Lyon et nous sommes fiers d’avoir été dès l’origine aux côtés de ses organisateurs pour qu’il puisse se développer et devenir ce rendez-vous incontournable pour notre Métropole.»



Le Marché de la Mode Vintage se tient tout ce week-end au Double Mixte à Villeurbanne