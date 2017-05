Michèle Picard retourne au tribunal

Michèle Picard a de nouveau signé des arrêtés interdisant les expulsions locatives, les coupures d’énergies et les

saisies mobilières, à la fin de la trêve hivernale.



Une audience au tribunal administratif de Lyon est prévue le eudi 11 mai 2017 à 11 heures



Le Préfet du Rhône a, une nouvelle fois, saisi le Tribunal administratif de Lyon et demande la suspension de ces arrêtés.



"Cette année encore Michèle Picard défendra la légitimité de ses arrêtés avec détermination et pugnacité : une lutte pour interpeller les pouvoirs publics sur les réalités dramatiques que vivent des milliers de familles, privées des droits les plus fondamentaux et vitaux" souligne la mairie de Vénissieux dans un communiqué adressé à la redaction de Lyon 1ere



Dès 10h30, un rassemblement de soutien est organisé devant le tribunal

administratif.



"Mobilisons-nous nombreux pour soutenir son combat, pour dire

stop à l'intolérable, pour mettre un terme à l’indignité humaine et exiger

une vie digne pour toutes et tous" conclut la maire de Vénissieux.