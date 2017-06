Migrants: des militants d'extrême droite sur le toit d'un hôtel en Isère

Quinze militants du groupuscule d'extrême droite Génération identitaire ont occupé samedi matin le toit d'un hôtel en Isère pour protester contre la venue supposée de migrants dans l'établissement prochainement réhabilité en structure d'accueil.



Arrivés peu avant 09H00 devant cet hôtel Formule 1, situé à Chanas, près de l'A7, ils ont accédé au toit par un escalier extérieur "sans dégradations, ni violences", selon les gendarmes.



Là, ils ont déployé trois banderoles proclamant "Chanas sans migrants",

"Remigration" et "Stop invasion", et brûlé des fumigènes.



Ils dénoncent le projet d'accueil supposé "d'une quarantaine de migrants au cours mois de juillet", selon les gendarmes.



Cet hôtel Formule 1, appartenant au groupe AccorHotels, fait partie des 62

établissements premier prix de l'enseigne rachetés par la SNI (filiale de la Caisse des Dépôts) pour devenir des structures d'hébergement et d'accueil,

gérées par Adoma (ex-Sonacotra).



Dans un communiqué, Génération identitaire dénonce "le fait que le maire de la commune et les habitants n'aient pas été consultés par l'Etat, qui impose ainsi 200 migrants à cette commune qui souhaite préserver son cadre de vie".



Les quinze militants ont quitté les lieux de leur plein gré vers 13H30 sans

incidents, tandis que le personnel de l'hôtel a enlevé les banderoles.









