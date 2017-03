Mise en examen de Fillon: "c'est la fin d'une épée de damoclès" - Abad, LR- (BFMTV)

Damien Abad, député Les Républicains (LR) de l'Ain, soutien de François Fillon estime que "c'est la fin d'une épée de Damoclès qui était sur notre tête".



"Ce qui compte aujourd'hui c'est lundi, le premier débat, l'entrée dans les

idées, dans les projets et dans les programmes, et dans cette confrontation là, on pense que François Fillon va pouvoir démontrer sa stature de chef d'État".



Pour Damien Abad, "la campagne présidentielle doit avoir lieu. On sait qu'il y aura des soubresauts judiciaires encore pour tous les candidats, mais cela ne doit pas empêcher le débat d'idées".



"N'oublions pas qu'on est le premier parti de France, qu'on a gagné les

élections départementales, qu'on a gagné les élections régionales et que le désir d'alternance en France est extrêmement fort".





Avec AFP