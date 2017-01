Mitja Sivic prolonge avec les Lions

Nommé au mois de janvier dernier, Mitja Sivic prolonge son aventure lonnaise et sera toujours le coach des Lions la saison prochaine.



Alors que la saison n’est pas encore terminée, le bilan de Mitja Sivic à la tête des Lions est déjà une réussite.



"Arrivé à la tête d’une équipe en difficulté après une carrière de joueur prématurément stoppée, il a su construire un groupe compétitif pour permettre au LHC Les Lions de vivre sa meilleure saison depuis sa remontée en Ligue Magnus" souligne le club.



Le LHC est d’ores et déjà assuré de participer aux Play-Offs du championnat, après avoir effectué un parcours historique en Coupe de France, ne s’arrêtant qu’en demi-finale.



Heureux de ce parcours, le coach des Lions n’en reste pas moins focaliser sur la fin de saison qu’il souhaite la plus belle possible :



« Je suis heureux de prolonger mon aventure à Lyon et de continuer le travail entrepris. J’ai des idées pour la saison prochaine mais il est trop tôt pour en parler en détails car nous avons une saison à finir. C’est très important pour nous de faire une bonne fin de saison régulière et surtout de bons play-offs. Pour l’année prochaine, nous devrons continuer à travailler pour se professionnaliser encore plus sur et en dehors de la glace pour être une des meilleures organisations du hockey français d’ici quelques années ».



La direction du LHC Les Lions s’est également félicitée de cette nouvelle qui offre au club une continuité recherchée depuis longtemps :



« Je crois que les résultats de Mitja Sivic depuis qu’il est entraineur des Lions parlent pour lui. Entre la qualification en play-offs, le parcours en Coupe de France et le nombre de joueurs en sélections nationales, le bilan est très positif. C’est une fierté pour nous de renouveler notre collaboration avec Mitja Sivic pour la saison prochaine. Il a apporté une vraie philosophie qui nous manquait et à un projet que nous allons continuer ensemble dans le futur ».



Comme prévu par son contrat, Eric Medeiros poursuivra également l’aventure aux côtés de Mitja Sivic à la tête des Lions.