Modélisme ferroviaire: une bourse d'échanges à la Mulatiere

A la Mulatiere, il y a les vrais trains et...les miniatures



Une bourse d’échanges est organisée par le CFPM le 9 Avril de 9H à 15H au gymnase André Malraux à la MULATIERE (Accès TCL ligne n°8, arrêt Centre Social



Cette bourse d’échanges s’adresse aux collectionneurs, aux passionnés du modélisme ferroviaire, de voitures,de mécano,de documentations et d'objets.



Les modélistes du CFPM organisent cette bourse 2 fois par an, pour leur permettre de faire vivre et évoluer leurs réseaux.



Les vendeurs sont des particuliers, semi-professionnels, artisans, modélistes de toute la France.



Les visiteurs viennent chercher dans cette bourse: la pièce rare, des pièces détachées, des modèles anciens ou récents...



www.train.modelisme-cfpm.fr



Mais au-delà de cette bourse, le CFPM c'est surtout un réseau complet de trains miniatures circulant entre villes et montagnes dans un décor invitant au dépaysement: mais attention c'est ouvert au public uniquement chaque 3ème samedi du mois de 14H à 18H sauf Juillet et Août.



Adresse: 2 rue Stéphane DECHAMP 69350 LA MULATIERE Parking P1 de l’Aquarium