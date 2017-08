Mondiaux de bridge à Lyon: les États-Unis champions devant la France

Les États-Unis ont été sacrés champions du monde de bridge devant la France, samedi à l'issue de la phase finale des Mondiaux de la discipline, dont la 43e édition se tenait à Lyon.



"Après 100 heures de jeu, 34.000 cartes jouées depuis le début de

l'épreuve, 2 points donnent la victoire aux USA sur la France, 276 à 278",

indique la Fédération française de bridge (FFB) sur son site internet.



La Bulgarie s'est hissée sur la 3ème marche du podium en battant la

Nouvelle-Zélande 203 à 186.



"La France est vice-championne du monde à l'issue d'une finale mémorable, où les deux adversaires se sont battus sur toutes les donnes pour arracher la victoire", souligne la FFB, soulignant le "parcours exceptionnel" des Bleus malgré leur "immense déception".



Ces Mondiaux, qui "sont au bridge ce que la Coupe du monde est au football" selon les organisateurs se sont tenus entre le 12 et le 26 août à la Cité internationale.



L'événement, qui était une première pour Lyon, a réuni 4.000 compétiteurs de 34 pays pour le plus grand plaisir des 70 millions d'amateurs du plus intellectuel des jeux de cartes. Six millions de cartes y ont été distribuées.



112 pays adhèrent à la Fédération mondiale de bridge (WBF). Avec 98.500

licenciés, la France se classe en termes d'effectifs au deuxième rang mondial

derrière les États-Unis (200.000 licenciés). Elle compterait quelque 2,5

millions de pratiquants.



Parmi les bridgeurs stars tricolores, trois font partie d'une même famille

de la région lyonnaise, les Combescure: François, le père, 50 ans, qui a arraché la médaille d'argent avec son équipe; et ses jumeaux Sarah et

Baptiste, qui ont respectivement remporté l'or et le bronze avec leurs

partenaires chez les moins de 26 ans.



Avec AFP