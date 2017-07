Mont Blanc: un alpiniste polonais fait une chute mortelle

Un alpiniste polonais de 35 ans a fait jeudi soir une chute mortelle de vingt mètres dans le couloir du Goûter en

redescendant du Mont-Blanc, a-t-on appris vendredi auprès des secours en

montagne de Chamonix.



L'accident a eu lieu aux alentours de 19H30. Un gros bloc rocheux s'est

détaché, entraînant dans sa chute la victime, qui faisait partie d'un groupe

d'une dizaine d'alpinistes.



Les secours ont envoyé un hélicoptère et sont intervenus dans des

conditions délicates en raison d'une mauvaise visibilité.



Une enquête a été ouverte par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.



L'itinéraire pour l'ascension du Mont Blanc empruntant le couloir du Goûter

est l'un des plus fréquentés et peut s'avérer dangereux en raison de

fréquentes chutes de pierres.



Samedi dernier, un alpiniste autrichien de 65 ans avait trouvé la mort dans

ce même couloir.





