Mort d'un policier en 2012: de 20 à 25 ans de réclusion en appel pour 4 lyonnais

De 20 à 25 ans de réclusion ont été infligés vendredi à quatre hommes jugés en appel devant les assises de Haute-Savoie pour la mort d'un policier de Chambéry, qu'ils avaient écrasé dans leur fuite après un cambriolage, en 2012.



Au terme de deux semaines de débats et 10 heures de délibération, la cour

s'est montrée plus clémente que l'avocate générale, qui avait requis de 25 à 30 ans pour souligner l'aspect parcellaire des aveux. Les peines sont aussi moins lourdes qu'en première instance.



Nabile Medjadji et Rachid Bellakehal, âgés tous deux de 38 ans, ont été

condamnés à 25 ans de réclusion, avec une période de sûreté des deux tiers.

Trente ans avaient été requis contre eux.



Mohamed Hamied, 37 ans, et Kamel Abbed, 32 ans, ont écopé respectivement de 20 et 23 ans de réclusion.



Ils étaient cinq, tous originaires de la banlieue lyonnaise, à avoir été

condamnés à Chambéry en juin 2016 à des peines allant de 29 ans de réclusion à la perpétuité. La sanction la plus lourde avait été infligée par défaut au principal accusé, en fuite en Tunisie, pays qui n'extrade pas ses

ressortissants.



Seuls quatre d'entre eux ont comparu en appel à Annecy pour "vol avec

violences ayant entraîné la mort sur dépositaire de l'autorité" après ce drame qui avait suscité une vive émotion en pleine campagne présidentielle.





