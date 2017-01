Mounier finalement à l'Atalanta après avoir dû quitter Saint-Etienne

L'attaquant Anthony Mounier, qui n'a pas pu s'engager comme prévu avec Saint-Etienne du fait de l'hostilité de certains supporters des Verts, s'est finalement engagé mardi avec l'Atalanta Bergame, a annoncé le club de Serie A.



Alors qu'il avait été prêté vendredi par Bologne à Saint-Etienne, Mounier

est rentré dès lundi en Italie. Le club et le joueur ont en effet estimé qu'il n'était finalement pas souhaitable qu'il porte le maillot de Saint-Etienne au

vu des réactions très virulentes à son transfert chez certains fans.



La semaine dernière, avant même l'officialisation de son arrivée, les

ultras des Green Angels avaient ainsi déployé une banderole sur les grilles du centre d'entraînement stéphanois et du stade Geoffroy-Guichard, indiquant: "Mounier : nos couleurs ne seront jamais les tiennes !!!".



En cause, le fait qu'il ait été formé à Lyon, le rival historique des

Verts. Et la façon dont il avait célébré le but victorieux de son équipe de

Nice, lors d'un match au Chaudron en mars 2012, perdu 3-2 à la dernière minute par l'ASSE. "On les baise les Verts, on les baise", avait alors lancé le

joueur, passé également par Montpellier.



"C'était la bonne décision. Certaines fois il ne faut pas avoir honte de

faire un pas en retrait", a estimé mardi en conférence de presse l'entraîneur

stéphanois Christophe Galtier, selon lequel Mounier "avait été très bien

accueilli par l'ensemble du vestiaire et de l'encadrement".



Mardi, le joueur s'est donc engagé avec l'Atalanta Bergame, qui réussit une saison de qualité avec une sixième place en Serie A.







Avec AFP