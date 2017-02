Musique électro: Chemical Brothers, Vitalic, Nina Kraviz aux "Nuits Sonores

Chemical Brothers, Einstürzende Neubauten, Vitalic ou encore Nina Kraviz: légendes et artistes phares de la scène électronique internationale se donnent rendez-vous aux réputées "Nuits sonores" de Lyon, qui célèbreront leur 15e édition du 24 au 28 mai.



Pour cet anniversaire, le festival investira un espace inédit pour ses trois soirées principales: les anciennes usines Fagor-Brandt, situées dans le

7e arrondissement et capables d'accueillir quelque 14.000 fêtards.



Trois scènes et un espace dédiée à la restauration doivent y être installés pour l'occasion.



Les festivités se répartiront également sur le site des docks fluviaux, à

"La Sucrière" et "au Sucre", plateformes culturelles du sud de la Presqu'île, et au nord de cette dernière sur celui du centre des "Subsistances".



Comme à l'accoutumée, cafés, péniches-bars et petites salles de concerts seront de la partie.



Quelque 150 artistes des quatre coins du monde sont attendus à cette

manifestation phare de la musique électronique en Europe, reconnue pour l'éclectisme de sa programmation qui va de la house music à la techno en passant par l'électro-jazz ou le hip hop.



Parmi eux, le duo légendaire de Manchester Chemical Brothers, icône du courant "big beat" britannique des années 90 et dont les albums et les

musiques originales de films ("Hanna", "Black Swan"...) ont rencontré le

succès public comme critique.



Détenteur de deux Grammy Awards (l'équivalent américain des victoires de la Musique), le duo assurera un "DJ set" exclusif le 27 mai.



Autre légende vivante de la scène électronique, le groupe berlinois

Einstürzende Neubauten se produira le même jour mais sur une autre scène.



Pionnier de la musique dite "industrielle" au début des années 80, il se distingue par "l'utilisation systématique" de sons provenant d'objets et d'outils (bétonnières, perceuses, marteaux piqueurs...) qui portent encore ses compositions dans son dernier album "Lament".



Venue de Russie, la célèbre DJ, chanteuse et productrice Nina Kraviz ravira le public presque toute une journée à la Sucrière (26 mai), de 15H à 22H.



Aussi connu que Daft Punk comme représentant de la "French touch" dans le monde, le Dijonnais Vitalic (24 mai) sera de retour aux "Nuits Sonores" avec son dernier album "Voyager", une "odyssée disco cosmique rétro-futuriste".



Une fois encore, les enfants ne seront pas oubliés et auront droit à leur

festival, les "Mini sonore".



L'édition 2016 des "Nuits Sonores" avait battu le record de fréquentation

du festival avec un total de 138.000 spectateurs.







Avec AFP