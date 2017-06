NAISSANCE DE PLUSIEURS ANIMAUX ORIGINAIRES DE MADAGASCAR À LYON

Des éclosions de tortues aussi...En plus du lémurien, ce sont quatre petites tortues radiées qui sont nées au cours des dernières semaines au Zoo de Lyon.



Pour cette espèce, également en danger critique d’extinction, chaque naissance est une réussite car sa reproduction nécessite un suivi rigoureux.



Pour preuve, en un an, douze éclosions ont eu lieu en Europe, dont quatre à Lyon.



La femelle grand Hapalémur et son petit sont visibles dans leur enclos, en compagnie du mâle.



En revanche les tortues sont encore trop petites pour être sorties avec le groupe d’adultes qui lui est visible dans son enclos.



Le Zoo de Lyon ne se contente pas d’accueillir et de reproduire ces espèces malgaches, il apporte également un soutien financier à l’association Help Simus qui œuvre sur le terrain à Madagascar pour la protection des écosystèmes et des populations humaines et animales dans l’aire de répartition du grand Hapalémur.



La faune malgache est l’une des plus fragiles et menacées de la planète.



Le Zoo de la Tête d'Or accueille en son sein six espèces malgaches, cinq lémuriens et un reptile, dont quatre d’entre elles sont en danger critique d’extinction.