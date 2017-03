NAISSANCE RARISSIME D’UN BEBE GIBBON AU ZOO DE LYON

C’est une naissance exceptionnelle qui vient de se produire au zoo de la Tête d'Or



Fin décembre, un petit gibbon à favoris blancs du nord a vu le jour.



C’est la première fois que cette espèce se reproduit à Lyon. Un événement rare même au niveau mondial puisque pour l’année 2016 seuls 7 gibbons de cette espèce ont vu le jour en captivité à travers le monde (dont trois dans des zoos européens).



Cette naissance intervient alors que le couple de gibbons n’a été formé que très récemment : si la femelle, âgée de 17 ans est pensionnaire du zoo depuis 2010, le mâle, qui a huit ans est, lui, arrivé à Lyon en avril 2016.



Maintenant que les températures le permettent, le petit gibbon et sa mère ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’accéder à leur enclos extérieur et peuvent être ainsi visibles du public.



Cette naissance est d’autant plus importante que les gibbons à favoris blancs du nord sont aujourd’hui en voie d’extinction.



Dans sa région d’origine, à cheval entre la Chine, le Vietnam et le Laos, cette espèce disparaît principalement en raison du braconnage et de la déforestation des dernières forêts primaires.



En Europe, les gibbons à favoris blancs du nord font l’objet d’un programme d’élevage mené par l’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) avec le concours de plusieurs zoos, dont celui de Lyon.



L’équipe du zoo propose aux Lyonnais de pouvoir choisir le nom de leur nouveau pensionnaire.



Il suffit pour cela de se rendre sur www.lyon.fr et de choisir entre 3 propositions :

- LOUANG

- THANY

- NAKAÏ



Le vote sera possible jusqu’au 15 mars.



Le Parc de la Tete d'Or abrite aussi Lulu: la plus célèbre pensionnaire du zoo a désormais plus de 60 ans. C'est le plus gibbon de Muller en captivité.