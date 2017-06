NIVEAU 3 DU PLAN CANICULE ACTIVÉ: LA VILLE DE LYON ET LA METROPOLE DE LYON MOBILISÉES

Alors que la Préfecture vient de déclencher le niveau 3 « alerte canicule », la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon rappellent qu’elles sont mobilisées et qu’elles mettent en œuvre un large dispositif d’alerte, de surveillance et d’accompagnement des personnes les plus fragiles ou isolées.



Tous les habitants de la Métropole de Lyon sont appelés à faire preuve de la plus grande vigilance dans les prochains jours.



Une attention tout particulière doit être portée aux personnes les plus vulnérables : les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées.



Le bon réflexe : s’inscrire sur le registre du plan canicule...Les services sanitaires et sociaux de de la Ville de Lyon se tiennent à l’écoute permanente des personnes âgées ou handicapées isolées qui sont invitées à s’inscrire sur le registre du plan canicule.



Cela leur permet d’être en lien direct et régulier avec des agents du CCAS (Centre communal d’Action sociale). Ce dispositif fait également appel à la vigilance et à la solidarité des voisins et des proches.



Objectifs : s’assurer que tout va bien, rappeler les consignes élémentaires pour éviter les risques de déshydratation (bien boire, se rafraîchir le corps…).



Si nécessaire, une visite à domicile peut être proposée. La police municipale est également en alerte et effectue des patrouilles pour identifier d’éventuelles personnes en souffrance.



En contactant Lyon en Direct, une personne âgée isolée ou en difficulté peut aussi être accueillie toute la journée dans les espaces rafraîchis d’une résidence senior proche de son domicile.



Cette veille est complétée dans toute l’agglomération par l’action des CCAS de chaque commune et des Maisons de la Métropole, gérées la Métropole de Lyon.



Elles agissent aussi bien en direction des personnes âgées que des enfants de moins de 3 ans.



Les services de la PMI (Protection maternelle et infantile) ont pour mission de sensibiliser les professionnels de la Petite Enfance aux mesures de prévention et de détection des signes d’alerte.



Toujours pour protéger les enfants, des consignes ont été données dans toutes les écoles de la Ville de Lyon, afin que le personnel aère largement les bâtiments tôt le matin, avant l’arrivée des élèves, permettant ainsi de rafraîchir les salles de classe.



Les panneaux lumineux de Lyon et de la Métropole informent la population de l’alerte canicule et indiquent les bons gestes à suivre.



Toutes les informations pratiques sont également disponibles sur les réseaux sociaux et les sites www.lyon.fr / www.grandlyon.com



Par ailleurs, la Ville de Lyon a recensé quelques 600 lieux où il est possible de se rafraîchir à travers les 9 arrondissements.



Cela va des bibliothèques climatisées, aux musées en passant par les parcs, les monuments historiques ouverts au public ou même les traboules, sans oublier les fontaines.



Autant d’informations qui pourront dorénavant être transmises par la plateforme Lyon en Direct, les mairies d’arrondissement et prochainement via une carte interactive sur le site web Lyon.fr et l’appli mobile de la Ville de Lyon.



Renseignements :

Lyon en Direct : 04 72 10 30 30

CCAS de Lyon : 04 26 99 62 40

Numéro vert national : 0800 06 66 66





Inscription sur le registre canicule : auprès des antennes Solidarités, en appelant Lyon en Direct ou le CCAS de Lyon







Source: Métropole