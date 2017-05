Najat Vallaud-Belkacem salue "la victoire d'une France ouverte et optimiste contre une France rance et étriqué"

Najat Vallaud-Belkacem, qui a soutenu Macron seulement après la défaite de Benoit Hamon, n'a pas tardé pour réagir à la victoire du candidat En Marche



Candidate aux élections législatives à Villeurbanne les 11 et 18 juin, NVB félicite Emmanuel Macron, et souligne qu'à Villeurbanne, 80 % des voix se sont reportées sur lui, "je suis heureuse de la mobilisation très forte des démocrates contre l'extrême droite"



Je salue cette victoire d'une France ouverte et optimiste contre une France rance et étriquée incarnée par Marine Le Pen. Maintenant vient le temps des élections législatives au cours desquelles les Françaises et les Français vont définir les orientations politiques de notre pays pour les cinq années à venir"



Et la ministre de l'éducation appelle "les Villeurbannaises et les Villeurbannais à un large rassemblement citoyen derrière ma candidature que je place sous le signe des conquêtes sociales, de l'émancipation culturelle et éducative et de la réussite de notre jeunesse".



Rappelons que NVB est investie par le PS mais aucunement pour l'instant par le mouvement En Marche.