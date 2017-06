Ne dites plus LYON BASKET, mais LYON ASVEL FEMININ !

Les "nouveaux acteurs de développement du basket-ball de la Métropole de Lyon": c'est sous cet intitulé que la ville de Lyon avait invité ce lundi les journalistes, pour présenter l'union officielle de Lyon Basket et de l'ASVEL.



Tony PARKER, président des deux clubs a annoncé que LYON BASKET devenait officiellement l’homologue féminin de l’ASVEL, sous l’entité LYON ASVEL FEMININ.



Déclaration faite en présence de Marie-Sophie OBAMA, présidente déléguée de LYON ASVEL FEMININ, Gaëtan MULLER, président délégué de l’ASVEL BASKET, et Nicolas BATUM , directeur des Opérations Basket de l’ASVEL Basket et de LYON ASVEL FEMININ.



Pour Tony PARKER: « LYON ASVEL FEMININ aura sa propre identité, mais c’est la même famille, d’où le choix de ce logo... L’union fait la force et nous sommes tous très motivés pour avoir nos deux équipes au sommet du basket masculin et féminin. »



De son côté, Gaëtan MULLER a précisé que la Tony PARKER Adéquat Academy "avance très bien". "Nous sommes dans une période de consultations d’entreprises pour le lancement des travaux, qui devrait intervenir d’ici la fin de l’année. Nous serons donc dans les timings annoncés, 2018 ou 2019 »



Présidente déléguée du LYON ASVEL FEMININ, Marie-Sophie OBAMA explique qu’il y a « évidemment une logique de Métropole, nous sommes l’ancrage lyonnais de l’ASVEL..."



Au coeur du projet figure également Nicolas BATUM, dont l’histoire personnelle est fortement liée au basket féminin : « Là où j’ai grandi, à Mondeville, le seul club professionnel était un club féminin. Mon amour du basket a commencé avec le basket féminin, mes premières idoles étaient des joueuses. Donc quand Tony PARKER m’a proposé le projet, c’était un oui catégorique. Je continue de découvrir le métier de dirigeant, je suis un peu le petit nouveau, mais je suis motivé à 100% pour aider ces clubs et les amener tout en haut. »







Source ASVEL