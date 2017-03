Neige sur le Massif Central: prudence sur les routes

http://www.bison-fute.gouv.fr

Une perturbation traverse actuellement la région Auvergne Rhône-Alpes.La situation reste perturbée sur le Massif Central aujourd’hui avec son passage, accompagnée d’un refroidissement.Les précipitations neigeuses les plus conséquentes se font sur l’ouest de la chaîne des Puys, et notamment sur le bassin d’Aurillac.De manière générale, la limite pluie-neige baisse aux alentours de 600 800 m sur les hauteurs du Massif central.Le gros des précipitations se produit ce matin, avec ensuite une accalmie cet après-midi et des averses, essentiellement à l’ouest des Puys, en soirée et la nuit prochaine.On attend d’ici ce soir :- 10 à 20 cm sur la partie haute de l’A89 ouest (Clermont – Brive), plutôt 5/10 cm sur le col de Cervières (A89 Clermont Roanne)- A75 : tr/3 cm vers 600 mètres d’altitude, 5 à 10 cm vers 800 m, voire 15 cm au col de Fageolle. L’A75 sud (Lozère, Aveyron) sera également impactée.- N122 vers Aurillac : 15 à 30 cm au col du Lioran, 3 à 7 cm sur le bassin d’Aurillac- N102 et N88 : généralement quelques centimètres sur les points hauts (col de Fix et du Pertuis), 5 à 10 cm au moins au col de Chavade.Bison Futé est à votre disposition 24 h / 24 sur internet :