Neymar à Paris : "extraordinaire" selon Genesio

L'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio a qualifié, jeudi en conférence de presse, d'"extraordinaire pour le championnat de France" la probable arrivée du Brésilien Neymar au Paris SG.



"C'est extraordinaire pour le championnat de France d'avoir un joueur comme Neymar. Cela montre que la Ligue 1 est attractive et que le niveau va s'élever encore avec une meilleure exposition médiatique", a estimé Genesio.



"Le public vient au stade, les médias couvrent des matches pour voir ce

genre de joueur extraordinaire qui amène du spectacle. C'est magnifique pour le football français", a-t-il souligné.



"Cela va aider les autres équipes à élever leur niveau de jeu. Quand on

affrontera le PSG, il faudra être particulièrement prêt. Il y aura une

exigence supérieure et ça va contribuer à progresser encore", a ajouté l'entraîneur de l'OL.



"Cela va élever le niveau de la Ligue 1. Cela va amener plus de spectacle

et l'exposition à l'étranger sera plus grande encore", a estimé de son côté,

Nabil Fekir, nouveau capitaine de l'équipe lyonnaise.







Avec AFP