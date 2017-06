Nice: Le ministre de l'Intérieur annonce aux victimes de l'attentat la venue d'Emmanuel Macron le 14 juillet

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé samedi la venue d'Emmanuel Macron le 14 juillet à Nice, lors d'une rencontre dans la ville avec des familles de victimes de l'attentat survenu en 2016 sur la Promenade des Anglais.



Le président de la République assistera aux cérémonies commémoratives de cet attentat revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) et qui a fait 86 morts, a précisé Gérard Collomb, accompagné du ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, au cours d'une rencontre avec l'association

de victimes "Promenade des Anges".



Interrogé sur la suppression dans le nouveau gouvernement du secrétariat

d'Etat dédié aux victimes, le ministre de l'Intérieur leur a assuré que "le

garde des Sceaux prendra en charge de manière forte leur problématique".



"Nous avons eu l'impression d'être entendus, maintenant on verra dans lesfaits", a indiqué Emilie Petitjean, présidente de cette association.



Au cours d'un entretien avec les deux membres du gouvernement, le maire de Nice Christian Estrosi a fait part de sa volonté, aujourd'hui bloquée par la

Cnil (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), de mettre en place plusieurs dispositifs de sécurité dont un logiciel de reconnaissance faciale et un bouton d'alerte dans les écoles, pour commuter les images de vidéo-surveillance d'un établissement scolaire vers un centre de supervision

urbain en cas d'intrusion.



Les deux ministres étaient samedi matin en déplacement à Nice pour apporter leur soutien à Caroline Reverso-Meinietti, candidate de la République en Marche (REM) dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes, qui s'oppose notamment à Eric Ciotti (Les Républicains).



Ils se rendront ensuite à Grasse à la rencontre d'un autre candidat REM, M.

Dombreval, maire de Vence.



Le ministre de l'Intérieur était attendu en fin d'après-midi à Marseille, où

il apportera son soutien aux candidats REM des Bouches-du-Rhône





Avec AFP