Nicolas Hulot en visite à Lyon lundi

Nicolas HULOT, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire sera lundi à Lyon...



Une visite sur le thème des innovations en matière de ville durable

et de technologies vertes



Au programme, une déambulation à travers le quartier de la Confluence, 1er quartier durable WWF, une visite de la Cité Perrache et de la Cité Mignot, modèles d’écorénovation



Présentation aussi des bornes énergies vertes sur la place Saint-Blandine



Visite de la place Camille Georges, visite des jardins partagés et des jardins aquatiques



Visite de l'îlot HIKARI, modèle de performance énergétique



Le ministre essaiera la navette Navly, avant de se rendre à Axel'One à Saint-Fons dans l'après-midi pour une présentation de la plateforme d'innovation collaborative chimie- environnement