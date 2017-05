Norbert Abramov rejoint Les Lions

Attaquant franco-russe de 24 ans, Norbert Abramov va quitter les Bruleurs de Loups de Grenoble pour rejoindre Les Lions.



Originaire de Cergy où il a été formé, Norbert Abramov s’est rapidement rapproché des montagnes pour découvrir le plus haut niveau.



A Gap d’abord, lors de la saison 2012-2013 durant laquelle il joue 24 matchs de Ligue Magnus et inscrit 3 points avant de disputer les championnats du monde D1A avec l’équipe de France U20.



Puis à Villard-de-Lans la saison suivant où il va continuer sa progression et gonfler ses statistiques (26 matchs de saison régulière, 12 points) et ouvrir son compteur en Playoffs de Ligue Magnus (8 matchs, 4 points).



Il ne restera là aussi qu’une saison avant de rejoindre les Diables Rouges de Briançon, avec lesquels il va franchir un palier. En effet, il inscrit 24 points en 26 matchs de saison régulière puis 6 en 7 matchs de Playoffs la première saison, avant de confirmer avec 22 points en 36 matchs la saison suivant, pourtant synonyme de relégation pour les Briançonnais.



Durant son expérience haute-alpine, Norbert Abramov a également découvert l’équipe de France sénior.



La saison dernière, il a rejoint les Bruleurs de Loups de Grenoble avec lesquels il aura réalisé une saison satisfaisante au milieu de l’armada Iséroise : 19 points en 42 matchs de saison régulière, 2 en 12 matchs de Playoffs.



Cette année, il a donc choisi de se lancer un nouveau défi en rejoignant Les Lions.



A 24 ans, il possède déjà une solide expérience du championnat de France et n’aura sans doute aucun mal à se fondre dans le groupe Lyonnais dont il connaît déjà plusieurs membres.