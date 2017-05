Nous avons à Lyon "the Best Opéra"

L’Opéra national de Lyon a été désigné "Best Opera Company2017" (Meilleure Maison d’Opéra de l’Année 2017) lors de la cérémonie des International Opera Awards au Coliseum de Londres le dimanche 7 mai.



Les autres nominés étaient le Teatro alla Scala de Milan, le Royal Opera House Covent Garden de Londres, l’Opéra de Stuttgart, l’Opéra des Flandres et le Houston Grand Opera.



Les International Opera Awards, fondés en 2012, font référence dans le domaine lyrique et sont considérés comme les "Oscars" de l’opéra.



Les prix sont décernés par un jury de professionnels du monde lyrique présidé par John Allison, rédacteur en chef du magazine Opera.



Lors des éditions précédentes , le prix "Best Opera Company" a été décerné à l’Opéra d’Amsterdam (2016), au Komische Oper de Berlin (2015), à l’Opéra de Zürich (2014) et à l’Opéra de Francfort (2013).



Serge Dorny a reçu le prix à Londres. Dans son intervention, il a fait part de sa gratitude et de son émotion de voir le travail de l’Opéra de Lyon salué au-delà des frontières "dans le cadre d’une Europe toujours vivante, rayonnante, unie dans sa diversité, l’Europe de l’esprit, des arts et de la culture."